Reuden/MZ. - Wo über viele Jahre die Metallspäne fielen, da ploppen nun die Korken: Anfang dieses Jahres hat der pensionierte Metallbauer und Reudener Ortsbürgermeister Edelfried Schimmel seine Werkstatt mit liebevoller Hingabe zu einer Weinstube umgebaut. Zwischen Abkantpresse und Bohrwerk können Besucher nun in den Genuss erlesener Weine kommen. In seiner „Weinschmiede“, wie der 66-Jährige seine neu entworfene Veranstaltungslocation auf seinem Hof getauft hat, wird seit Kurzem auch zu Themenabenden mit prominenten Persönlichkeiten eingeladen. Am vergangenen Wochenende war die Skisprunglegende Jens Weißflog in Reuden zu Besuch. Diesen Anlass nutzte Weinhändler Schimmel, um auf seine Herzensangelegenheit aufmerksam zu machen.