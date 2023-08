Pia Raßek ist als Schornsteinfeger-Gesellin am liebsten auf den Dächern tätig. Warum Passanten sie gerne kurz berühren.

Je höher, desto besser - Pia Raßek ist am liebsten auf den Dächern

Pia Raßek mit Schornsteinfegermeister Martin Hanke auf einem Dach in Seegrehna

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Wenn die 22-jährige Pia Raßek in voller Arbeitsmontur unterwegs ist, kommt es immer wieder vor, dass Passanten sie einfach mal kurz berühren, am Arm etwa oder an der Schulter, denn das bringt bekanntlich Glück. „Damit muss man immer rechnen“, sagt sie. Es störe sie nicht. Im Gegenteil. „Den Leuten zaubert das immer schnell ein Lächeln ins Gesicht“, berichtet die junge Frau.