Die langjährige Mitarbeiterin und Leiterin der Kita „Am Wäldchen“ in Bergwitz geht in den Ruhestand. Worauf Heike Günzl zurückblickt.

Bergwitz/MZ - Es ist Mittagszeit. Kinder wuseln über die Flure. Es geht quirlig zu. Mittendrin steht Heike Günzl. Die Bergwitzerin wirkt an diesem Dienstag etwas angespannt. „Ich konnte in dieser Nacht schon nicht gut schlafen“, erklärt die 63-Jährige. Zu aufgewühlt ist sie, denn für die langjährige Mitarbeiterin und Kita-Leiterin sind die letzten Tage und Stunden in der Awo-Kita „Am Wäldchen“ in Bergwitz angebrochen. Günzl atmet tief durch. Berührt sagt sie: „Die Kinder werden mir sehr fehlen.“