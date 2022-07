Ist „oben ohne“ erlaubt?

Am Bergwitzsee wird die Frei-Körper-Kultur seit Jahren ausgelebt.

Wittenberg/MZ - In Krisenzeiten gibt es schwerwiegendere Debatten. Dennoch wird auch diese geführt. Deutschlandweit. Zum Teil vehement. Dürfen Frauen auch im Freibad „oben ohne“ baden? Frauenverbände setzen sich dafür ein und betrachten es als weiteren Schritt zur Gleichberechtigung. Nach dem Motto: Was für Männer ganz normal ist, soll auch der Frauen Recht sein. Spätestens seit ein Göttinger Freibad auch Frauen ganz offiziell gestattet, oben ohne zu baden, wird allerorts darüber diskutiert. Wie stehen die Freibad-Betreiber in der Region zum Baden „oben ohne“? Wir haben uns umgehört.