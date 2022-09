Israelis melden sich in Sachen Schmähplastik zu Wort

In die Debatte um die „Judensau“ haben sich mehr als 50 Kunst- und Kulturhistoriker verschiedener Universitäten eingeschaltet. Was sie zu sagen haben.

Wittenberg/MZ - Die seit Jahren geführte Debatte um das Schmährelief an der Wittenberger Stadtkirche setzt sich fort. Es geht darum, ob es dort bleiben oder verschwinden soll, in ein Museum womöglich. Jetzt sind verstärkt Stimmen zu vernehmen, an denen es das eine oder andere Mal fehlte: nämlich von Juden.