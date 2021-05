Inzidenz wieder etwas im Abschwung

Wittenberg/Jessen - Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachen Corona von Donnerstag (30) zu Freitag (36) wieder kurz anstieg, ist sie laut der Zahlen des Robert-Koch-Institutes des Bundes wieder im Abschwung. Für Sonnabend wird der Wert 33 gemeldet, für den gestrigen Sonntag 31. Am Montagmorgen zählt das RKI ebenfalls 31. Sicher sollte auch hier wieder die Einschränkung gemacht werden, dass am Wochenende deutlich weniger Menschen getestet und damit eben auch weniger als positiv infiziert erkannt werden.

Dennoch zählen diese Werte für die Reihe der Inzidenzberechnungen. Denn werden an sieben Tagen hintereinander Inzidenzen unter 35 errechnet, stehen weitere Lockerungen der Maßnahmen zur Vermeidung von Ansteckungen ins Haus. Unter 50 liegt der Kreis seit fünf Tagen. Von Sonnabend zu Sonntag wurde eine einzige Neuinfektion registriert.

In den kommenden Tagen und Wochen, so informiert die Landkreisverwaltung auf ihrer Homepage, werden die registrierten Genesenen „durch das Gesundheitsamt einen Genesenennachweis erhalten, der den Tag des ersten positiven PCR-Tests/Testergebnis dokumentiert. Dies geschieht automatisch, ein separater Antrag ist nicht notwendig“.

Seit Sonnabend, so heißt es dort weiter, können sich Menschen über 60 Jahre über die Telefonhotline 116 117 für eine der 670 Dosen des Impfstoffes Johnson & Johnson buchen lassen. Dabei handele es sich um eine zunächst einmalige Sonderlieferung. Die werde in einer Sonderaktion am 12. und 13. Juni im Impfzentrum in Wittenberg gespritzt. Bei diesem Vector-Stoff besteht die Besonderheit, dass es nur eine einzige Impfung braucht, um den gewünschten Schutz zu erhalten. (mz)