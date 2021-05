Inzidenz steigt wieder im Landkreis Wittenberg

Wittenberg

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Landkreis ist zuletzt wieder angestiegen. Wie das RKI am Montag vermeldete, liege der Wert nun bei 143 und damit zwölf höher als am Sonntag.

Die Kreisverwaltung vermeldete am Montag zwei neue Corona-Fälle. Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts weichen aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Fallübermittlung meist von den Werten der Kreisverwaltung ab, sind jedoch maßgeblich für Lockerungen oder Verschärfungen im Sinne der so genannten Corona-Notbremse des Bundes. Weitere Maßnahmen würden erst ab einem Inzidenzwert von über 150 an drei aufeinanderfolgenden Tagen erfolgen.

258 Patienten sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Nach wie vor werde bei etwa 90 Prozent der infizierten Personen im Landkreis Wittenberg die Virusmutation B .1.1.7. bestätigt, heißt es aus der Verwaltung. (mz)