Inzidenz sinkt weiter im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - Die Corona-Situation entspannt sich weiter. Das Robert-Koch-Institut veröffentlichte am Dienstag für den Landkreis Wittenberg eine Inzidenzzahl von noch 56, gegenüber 62 am Vortag. Am Mittwochmorgen steht die Marke bei 39.

Damit hat nun auch der hiesige Kreis die vorgeschriebene Mindestzeit für Lockerungen - fünf Werktage unter 100 - erreicht. In Kraft treten dürfen entsprechende Erleichterungen damit ab dem morgigen Donnerstag.

Aktuell sind nach Auskunft der Kreisverwaltung 178 Menschen infiziert, die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Landkreis lag am Dienstag unverändert bei 6.594. Es waren auch keine neuen Todesfälle zu beklagen; bisher sind 271 Patienten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. (mz)