Inzidenz im Landkreis weiter niedrig

Wittenberg - Im Landkreis Wittenberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken. Am Donnerstag hat das Robert-Koch-Institut einen Wert von 18 errechnet, tags zuvor waren es 22. Allerdings steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder, was sich längerfristig auf die Inzidenz auswirkt. Am Freitagmorgen meldete das RKI wieder eine Inzidenz von 22 für den Landkreis Wittenberg. Der Landkreis berichtet über elf neue Corona-Fälle. Aktuell gelten 101 Menschen als erkrankt. 248 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

Unterdessen will der Landkreis zeitweise auf die Darstellung der aktuell gültigen Regeln anhand der Corona-Ampel verzichten. Das sagte am Donnerstag Vizelandrat Jörg Hartmann (CDU) und begründete den Schritt mit der „extremen Kleinteiligkeit“, die sich nur schwer in stark verkürzter Form präsentieren lasse.

Auf der Internetseite des Kreises werde auf die entsprechende Verordnung verwiesen. Am Bürgertelefon soll außerdem erklärt werden, was genau gilt und was nicht. (mz)