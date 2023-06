Insgesamt fließen dieses Jahr 150.000 Euro in die Spielplätze der Stadt Coswig. Der gewaltige Kletterturm in Jeber-Bergfrieden ist bereits eröffnet.

Jeber-Bergfrieden/MZ - Hinter dem Bauzaun – direkt am Wendehammer in der Karl-Liebknecht-Straße in Jeber-Bergfrieden– ragt der gewaltige Kletterturm mit seinen zum Teil geschwungenen Edelstahlrohren schon seit Tagen in die Höhe. Eine kaum auszuhaltende Geduldsprobe für über 60 Kinder des Coswiger Ortsteils. Und so war es nicht verwunderlich, dass fast 30 Jungen und Mädchen gemeinsam mit ihren Eltern der offiziellen Eröffnung am frühen Mittwochnachmittag beiwohnten.