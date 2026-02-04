Eine Podcast-Produzentin holt mit dem „Podcasthon“ eine internationale Hilfsaktion in die Region. Gemeinnützige Vereine und Ehrenamtsprojekte aus Wittenberg können davon direkt profitieren. Wie die Unterstützung funktioniert.

Nadine Mehlis ist Podcast-Produzentin aus Wittenberg. Im Rahmen des sogenannten „Podcasthons“ möchte sie gemeinnützigen Projekten oder Vereinen aus der Region mehr Reichweite verschaffen.

Wittenberg/MZ. - Als Nadine Mehlis im vergangenen Jahr in einem Newsletter über ein internationales Podcastprojekt stolperte, ahnte sie noch nicht, dass sie bald die deutschsprachige Ausgabe mit aufbauen würde. Die 37-Jährige, ursprünglich aus Wittenberg, hat schon in Spanien gelebt, sechs Jahre in Neuseeland verbracht und sich eine berufliche Nische geschaffen: Sie produziert Podcasts und berät darüber – vor allem selbstständige Unternehmerinnen.