weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Unterstützung für Ehrenamt in Wittenberg: Internationales Podcast-Projekt stärkt Vereine in Wittenberg

Eil
Mann bricht auf vereistem Gröberner See ein und stirbt
Mann bricht auf vereistem Gröberner See ein und stirbt

Unterstützung für Ehrenamt in Wittenberg Internationales Podcast-Projekt stärkt Vereine in Wittenberg

Eine Podcast-Produzentin holt mit dem „Podcasthon“ eine internationale Hilfsaktion in die Region. Gemeinnützige Vereine und Ehrenamtsprojekte aus Wittenberg können davon direkt profitieren. Wie die Unterstützung funktioniert.

Von Lea Fischer 04.02.2026, 14:00
Nadine Mehlis ist Podcast-Produzentin aus Wittenberg. Im Rahmen des sogenannten „Podcasthons“ möchte sie gemeinnützigen Projekten oder Vereinen aus der Region mehr Reichweite verschaffen.
Nadine Mehlis ist Podcast-Produzentin aus Wittenberg. Im Rahmen des sogenannten „Podcasthons“ möchte sie gemeinnützigen Projekten oder Vereinen aus der Region mehr Reichweite verschaffen. (Foto: Nadine Mehlis)

Wittenberg/MZ. - Als Nadine Mehlis im vergangenen Jahr in einem Newsletter über ein internationales Podcastprojekt stolperte, ahnte sie noch nicht, dass sie bald die deutschsprachige Ausgabe mit aufbauen würde. Die 37-Jährige, ursprünglich aus Wittenberg, hat schon in Spanien gelebt, sechs Jahre in Neuseeland verbracht und sich eine berufliche Nische geschaffen: Sie produziert Podcasts und berät darüber – vor allem selbstständige Unternehmerinnen.