Interkulturelle Woche endet im Paul-Gerhardt-Gymnasium mit Präsentation

Gräfenhainichen/MZ - Seit nunmehr 22 Jahren gibt es die Interkulturelle Woche am Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen. Nach der Pandemiepause ging es in diesem Jahr für die 10. Klassen zumindest imaginär nach Marokko, Vietnam, Togo und Senegal. Referenten, die den Schülern ihre Länder nahe bringen, waren eine Woche lang in der Heidestadt zu Gast. Zum Abschluss gab es am Freitag nun die traditionelle Abschlusspräsentation, bei der die Schüler Sketche zu ihren „Gastländern“ aufführten.

