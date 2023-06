Wittenberg/Halle/MZ - Diese MZ-Anfrage wird nicht, wie zum Teil üblich, einfach so abgehandelt. Nicht nur die Presseabteilung, sondern auch mehrere Sachbearbeiter und Verwaltungsfachangestellte im Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt in Halle beschäftigen sich in der vergangenen Woche intensiv damit, lesen sich in den Fall ein, diskutieren die Situation. Sie hinterfragen die Entscheidung. Schließlich studiert selbst Ragnar Wenzel, Leiter der Abteilung Soziales, die Akten. Am Montag teilt er mit: „Ich verfüge,

dass die Entscheidung erstmal widerrufen wird. Der Förderantrag wird neu geprüft.“ Das freut insbesondere den Wittenberger Unternehmer Michael Dörfel, der sich zuvor mächtig geärgert hatte.