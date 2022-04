Insolvenz in Wittenberg ganz privat

Die Firma „ID Reisen“ mit ihrem Büro in der Bürgermeisterstraße in Wittenberg ist neugegründeter Nachfolger der ID Reisewelt, die insolvent ging.

Wittenberg - Gut drei Monate ist es her, da stellten Gastwirte und Hoteliers ein Bett vor die Thesentür an der Schlosskirche. Es fehle an Perspektiven, hieß es damals. Vielen Kollegen aus der Branche drohe die Pleite. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga übergab Töpfchen mit Vergissmeinnicht-Pflänzchen an Politiker in den wenigen Großstädten des Landes.