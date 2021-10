Innig und inbrünstig

Wittenberg/MZ - Michael Praetorius ist in diesem Jahr der Referenz-Komponist des 16. Wittenberger Renaissance-Musikfestivals, ein Komponist des Frühbarocks, der in der heutigen Zeit viel zu wenig Beachtung findet. Ganz zu Unrecht, was auch das Auftaktkonzert in der Wittenberger Schlosskirche eindrücklich bewies. 2021 jährte sich am 15. Februar sein Todestag zum 400. Mal - und vielleicht auch sein Geburtstag zum 450. Mal. Denn das Geburtsdatum ist noch immer umstritten. Einige Quellen geben an, er sei an seinem 50. Geburtstag gestorben.

Lob für die Organisatoren

Die „lautten compagney“ und die „Capella Angelica“, beide aus Berlin und unter der musikalisch-künstlerischen Leitung von Wolfgang Katschner, bestritten das Eröffnungskonzert dieses Festivals, das unter dem Motto „… und sing und spring ohn alles Leid“ steht und Konzerte, Workshops, Ausstellungen und andere Veranstaltungen bis zum Reformationsfest anbietet. Oberbürgermeister Torsten Zugehör betonte in seiner Begrüßung die prominent besetzten Konzerte und hob die Hartnäckigkeit der Organisatoren dieses Festivals, Gesine Friedrich und Thomas Höhne, gerade in Pandemiezeiten, hervor.

Und Zugehör bat, den Schirmherrn dieses Festivals, Ministerpräsident Reiner Haseloff zu entschuldigen, der sich auf einer Europaratskonferenz in Athen befand, sowie sich selber, weil er wegen einer goldenen Hochzeit in seiner Familie gleich wieder das Konzert verlassen müsse.

Einiges zu Praetorius sei vorausgeschickt: Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel nahm Michael Praetorius um 1593 zunächst als Kammerorganisten in seine Hofkapelle auf, um ihn 1604 schließlich zum Hofkapellmeister zu machen. Da war er schon weithin berühmt. Heinrich Julius wählte einen Musiker, dessen Familie die Reformation seit ihren Anfängen begleitet hatte. Zurückzuführen ist diese Verbundenheit mit dem lutherischen Glaubensbekenntnis direkt auf den Reformator selbst: Praetorius’ Vater, seines Zeichens Pfarrer, der noch den nicht latinisierten Familiennamen Schulteis führte, hatte bis 1534 an der Universität zu Wittenberg studiert, wo Luther lehrte.

Praetorius ging systematisch bei der Publikation seines riesigen musikalischen Œuvres vor. Hauptsächlich geistlich und meist choralgebunden vermitteln seine Werke das musikalische Erbe der Reformation in allen erdenklichen Formen bis in die Gegenwart. Diese Formen reichen dabei vom schlichten Kanzionalsatz bis hin zum modernen mehrchörigen Konzert nach dem Vorbild der venezianischen Praxis Giovanni Gabrielis. Mit seinen Kompositionen kann er noch vor Heinrich Schütz das Verdienst für sich beanspruchen, die neue Musizierpraxis eingeführt zu haben.

„Komm, heiliger Geist – zwischen Renaissance und Barock“ so das Motto dieses Konzertes mit einer Sammlung erlesener Werke um und mit Praetorius, wie Samuel Scheidt, Heinrich Schütz und Hans Leo Hassler.

Innigkeit sei das schönste Wort aus dieser musikalischen Zeit, so Wolfgang Katschner in seiner Einführung zu diesem Konzert. Das Wort Inbrunst darf man wohl auch wählen, wenn man diese lautten compagney und vor allem auch die Capella Angelica beschreiben will, mit der sie die Musik kraftvoll, plastisch, zuweilen filigran wie in einen Lindenholz-Altar geschnitzt auferstehen lassen. Katschner verstand es, Dynamik und Stimmführung subtil emotional miteinander zu verbinden, am schönsten wohl bei Heinrich Schütz’ „Lobe den Herren, meine Seele“ SWV 39, das als Zugabe gleich zweimal erklang.

Erste Güte

Der einzige Einwand betrifft die gelegentliche Überstrahlung des Orchesters, die die wunderbaren Sänger dann nur schemenhaft erkennen ließen, wie zum Beispiel im „Exsultate, jubilate“ von Michael Praetorius. Das Gesangsquartett (Alexandra Lachmann, Sopran, Georg Bochow, Countertenor und Mezzosopran, Christopher Fischer, Tenor, Marcel Raschke, Bass) bot insgesamt eine Qualität erster Güte. Besonders Bochow sei mit seiner goldleuchtenden, reinen Mezzostimme hervorgehoben, die makellose Brillanz hatte. Jedes Werk für sich wurde wie ein aktuelles Kunstwerk zelebriert. Es ist keineswegs veraltete Musik.