Wittenberg/MZ - „Nur wer die Schwere des Lehrerberufs in seiner vielgestaltigen Auswirkung kennen gelernt hat, wird ermessen, was eine Lehrtätigkeit von vierzig Jahren und darüber für Ansprüche an die Spannkraft der Nerven stellt, die selten im verdienten Maße gelohnt wird.“ Mit diesen wohlwollenden Worten verabschiedete die Wittenberger Zeitung am 30. September vor 100 Jahren zwei Wittenberger Lehrer in den Ruhestand.