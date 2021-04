In Zahna geklaut, in Wittenberg geschnappt

Zahna/Wittenberg - Am Montagnachmittag wurde der Polizei um 16.58 Uhr angezeigt, dass vier Männer mehrere Dosen Mixgetränke aus einem Einkaufsmarkt in der Westendstraße in Zahna entwendet haben und nun mit einem VW mit Leipziger Kennzeichen in unbekannte Richtung unterwegs sind. Der besagte Pkw konnte durch die Beamten in Wittenberg auf der Berliner Chaussee in Richtung Leipzig festgestellt und angehalten werden.

Den vier im Fahrzeug befindlichen Männern wurde der Tatvorwurf des Diebstahls gemacht. Nach der entsprechenden Belehrung äußerte sich niemand dazu. Im Kofferraum konnte jedoch das Diebesgut fest- und sichergestellt werden. Gegen die Beschuldigten im Alter von 26 bis 31 Jahren aus Sachsen und Niedersachsen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mz/red)