In Wittenbergs Schlosskirche gab es ein besonderes Silvesterkonzert

Zum Silvesterkonzert erklingt in Wittenbergs Schlosskirche mit Orgel und Saxofon eine eher seltene Instrumentenkombi. Was das Publikum begeistert.

Wittenberg/MZ - Traditionell findet an Silvester ein Konzert in der Wittenberger Schlosskirche statt. So auch wieder in diesem Jahr, ohne pandemische Behinderungen. Saxofon und Orgel standen auf dem Programm. Diese Kombination hört man nicht alle Tage. Literatur hierzu gibt es kaum