Brand- und Katastrophenschutz In Wittenberg werden künftig Brandmeister ausgebildet

Künftig können Grundausbildungslehrgänge in Wittenberg für hauptamtliche Kräfte etwa in Berufs- oder Werksfeuerwehren in Wittenberg stattfinden. Zwei Lehrgänge pro Jahr sind geplant. Was die Hintergründe sind.