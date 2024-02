Im Verfahren gegen drei Männer, die in Wittenberg einen Mann gekidnappt und misshandelt haben sollen, geben Ärzte ihre Einschätzungen ab. Was dringend empfohlen wird.

Wittenberg/Dessau/MZ. - Im Prozess gegen drei Männer, die sich aktuell vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub und besonders schwerem Raub zu verantworten haben, sind am Dienstagvormittag die ersten beiden forensisch-psychiatrischen Gutachten erstattet worden. Die Einschätzung zum dritten Angeklagten wird der Sachverständige Felix Nikolas Schneider am 8. März vorstellen. Sie betrifft einen 45-Jährigen, dessen Verteidigerin Margret Holz an diesem Tag aus dem Krankenstand zurückerwartet wird.