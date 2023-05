Wittenberg/MZ - Im April 1923 standen etliche interessante Entscheidungen der Wittenberger Stadtverordneten an. Mehrere Artikel sind auch aus heutiger Sicht lesenswert. Am 5. April ging es in der Wittenberger Zeitung um die Überlassung des eingeebneten Königsplatzes (heute Platz der Demokratie) an den Männerturnverein Friedrichstadt.

