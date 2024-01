In der MZ-Reihe „In Erinnerung geblieben“ schaut Bürgermeister Maik Strömer auf das Jahr 2023 in Oranienbaum-Wörlitz. Eine kurze Geschichte von kulturellen Highlights und davon, wie ein Haushaltsdefizit reduziert werden kann.

In Oranienbaum-Wörlitz endet ein Jubiläumsjahr - Wie es verbindet

Das „Kleinkunsttraum“-Festival begeisterte 2023 in Form und Anlage Einheimische und Gäste im Schlosspark von Oranienbaum.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Über 50 Kilometer ist der Oranienbaum-Wörlitzer Bürgermeister Maik Strömer (CDU) beim Stadtradeln 2023 im Sattel gewesen. Insgesamt haben Hunderte Menschen aus seiner Stadt 115.309 Kilometer bei dieser Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis zurückgelegt. Am Ende war es die Gemeinschaftsleistung, die der Kommune in dem Wettbewerb, an dem sich bundesweit 2.936 Orte beteiligten, als bester Newcomer einen Preis einbrachte. Man kann sich darüber aus ökologischen Gesichtspunkten freuen. Für Strömer scheint es darüber hinaus ums Zwischenmenschliche zu gehen: „Menschen, die sich vorher nicht gegrüßt haben, sind jetzt zusammen gefahren. Das stärkt den sozialen Zusammenhalt“, sagt er.