In Nudersdorf muss keiner allein sein

Wittenberg/MZ - Dass es nicht gut sei, wenn der Mensch allein ist, das wusste schon Luther und besonders trifft dies zu, wenn Alter, Krankheit, schlimme Umstände eintreten oder gar zusammentreffen. In der Lutherstadt gab es am Dienstag gleich doppelt Gelegenheit, sich dessen zu vergewissern: Die Begegnungsstätte in der Ortschaft Nudersdorf feierte ihr 25-jähriges Bestehen und im „Arsenal“ wurde eine Ausstellung zum Thema Selbsthilfe eröffnet.