In Kirche Oranienbaum wurde gezündelt

Oranienbaum - Pfarrerin Bärbel Spieker hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die Stadtkirche Oranienbaum künftig nur noch zu Gottesdiensten geöffnet ist, nachdem am Dienstag auf der Empore gezündelt worden war.

Spieker schreibt: „Wir lieben unsere Kirche! Und wir haben uns immer gefreut, sie Ihnen zeigen zu können.“ Seit einigen Jahren gab es niemanden mehr, der das Gebäude zu den Öffnungszeiten betreut. Deshalb öffnete die Kirche einfach so.

Schon im Februar musste das Gebäude einige Zeit schließen, weil ein Schlüssel entwendet und die Orgel beschädigt worden war (MZ berichtete), nun die erneuten Schäden. „Wir möchten unsere Kirche auch in Zukunft noch haben und nutzen“, schreibt Spieker. Deshalb sei jetzt nur zu Gottesdiensten geöffnet: Am ersten Samstag im Monat um 18 Uhr, an anderen Wochenenden in der Regel sonntags um 10.30 Uhr. (mz)