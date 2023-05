Nachdem sich ein Storch in einer Stromleitung verfangen hatte, blieben die Langbeiner in Griebo jahrelang aus. Nun sind sie wieder zurück. Warum die Wittenberger Stadtwerke kürzlich zu Hilfe gekommen sind.

Griebo/MZ - Griebo hat wieder Frühlingsboten! Auf einem Strommast haben sich kürzlich Störche niedergelassen. Für die Anwohner des kleinen Orts westlich von Wittenberg ist das eine Sensation: Denn in den vergangenen sieben Jahren hat man die stattlichen Rotschnäbel in Griebo, wenn überhaupt, nur auf der Durchreise in den warmen Süden beobachten können. Heimisch hat sich seitdem kein Tier in der Elbnähe gefühlt.