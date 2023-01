Was gibt es in diesem Jahr Neues in der Stadt aus Eisen? Ein neues Festival, außerdem Sport, diverse Events für Autoenthusiasten und Trödel.

So sah es beim Full Force 2022 an der "Mad Max Stage" aus.

Gräfenhainichen/MZ/dpa - 141.000 Besucher zählte das Freiluftmuseum Ferropolis bei Gräfenhainichen im Jahr 2022. Auch in diesem Jahr bietet die Baggerstadt wieder zahlreiche Veranstaltungen. Dazu gehören nicht nur die Festivals für zehntausende Besucher im Sommer. Aber in den Kreis dieser reiht sich dieses Jahr ein neues Festival ein. Wie die Ferropolis GmbH bestätigte, soll es Mitte Juli erstmals das „Hive Festival“ in der Stadt aus Eisen geben. Das richtet sich vor allem an Fans elektronischer Musik.