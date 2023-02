Täter sind in Nacht zum Sonntag aktiv und nehmen sich Häuser in der Wittenberger Ortsschaft vor. Sie erbeuten Schmuck und Bargeld. Die Polizei hofft auf Hinweise.

In drei Häuser in Abtsdorf eingebrochen

Abtsdorf/MZ - Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in Einfamilienhäuser in Abtsdorf eingebrochen. Betroffen sind laut Anzeigen bei der Polizei drei Häuser, wobei die Taten vielleicht alle in der Nacht zum Sonntag liegen.

Alles durchwühlt

Zwischen 17 Uhr am Sonnabend und 3.25 Uhr am Sonntag wurde ein Haus in der Straße Am Walde gewaltsam aufgebrochen. Dort seien laut Polizei sämtliche Schränke durchwühlt worden. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden. In der Heinrich-Schach-Straße schränken die Bewohner eines Einfamilienhauses die Tatzeit auf Sonnabend, 19 Uhr, bis Mitternacht ein. Nach Angaben des Geschädigten sollen dort mehrere Uhren, Kosmetikartikel sowie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entwendet worden sein. Ein weiteres Wohnhaus, welches durchwühlt wurde, war in der Hermann-Olle-Straße betroffen. Hier liegt die Tatzeit zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr und Sonntag, 10.40 Uhr. Nach Angaben der Geschädigten haben die Diebe dort Schmuck mitgenommen.

Eine Häufung von Einbrüchen in Einfamilienhäuser hatte es erst Mitte Dezember und Anfang Januar in Reinsdorf beziehungsweise Braunsdorf gegeben. Betroffen waren da insgesamt acht Häuser. In Braunsdorf hatten Zeugen sogar noch zwei mutmaßliche Täter flüchten sehen, eine Suchaktion mit Polizeihubschrauber war aber erfolglos geblieben.

Aufmerksamkeit erbeten

Bereits in diesem Zusammenhang hat die Polizei um besondere Aufmerksamkeit innerhalb der Nachbarschaften und um Hinweise von Zeugen gebeten, welche Angaben zu verdächtigen Personen- und oder Fahrzeugbewegungen geben können. „Notieren Sie sich dazu auch, wenn möglich, die Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen“, so Polizeihauptkommissarin Cornelia Dieke.