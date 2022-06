Die Friederikenstraße in Coswig benötigt Belebung.

Coswig/MZ - Das könnte unter Umständen die nächste Hiobsbotschaft für die Coswiger Innenstadt sein oder eine Chance für die Friederikenstraße. Die Tage der Postfiliale in der Schlossstraße in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz sind in jedem Falle gezählt. „Der Mieter hat den Mietvertrag zu Ende Oktober gekündigt“, informiert Bürgermeister Axel Clauß (parteilos).