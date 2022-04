Impfzentrum in Wittenberg geschlossen - Wiesoll es weitergehen?

Das Impfzentrum in Wittenberg wird geschlossen. Wie das Impfen trotzdem weitergehen soll.

Am Donnerstag hat Schwester Heidi die letzten Spritzen im Wittenberger Impfzentrum aufgezogen, seit Freitag ist es geschlossen.

Wittenberg/MZ - Das Impfzentrum in der Sporthalle des Berufsschulzentrums ist Geschichte - nach neun Monaten. Am Freitag sind bereits Möbel geräumt und elektrische Anlagen deinstalliert worden. In circa einer Woche soll die Halle wieder dem Zweck zur Verfügung stehen, für den sie errichtet wurde: dem Sport.