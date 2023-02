Wittenberg/MZ - Ab dem 6. März bietet das Gesundheitsamt nach dreijähriger Pause wieder Impfungen gegen Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus, Kinderlähmung, HPV und weitere Krankheiten an den Schulen an. „Wir sind der einzige Landkreis in Sachsen-Anhalt, der diese Aktion anbietet“, sagt Landrat Christian Tylsch (CDU) am Mittwoch. Während der Corona-Pandemie sei das Gesundheitsamt ausgelastet gewesen und nicht mehr zu der vor vielen Jahren etablierten Impfaktion gekommen.

