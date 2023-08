Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Starkregenereignisse haben Betroffene und Helfer in den zurückliegenden Sommermonaten immer wieder beschäftigt. In Wittenberg ist vor wenigen Tagen der Tierpark abgesoffen. In Gräfenhainichen und anderen Orten stand das Wasser auf den Straßen. Zahlreiche Keller wurden ausgepumpt. Wo haben die Städte Probleme mit dem Wasserabfluss in den Straßen und wie sollen sie behoben werden?