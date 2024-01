Hunderte Geldautomaten werden jährlich angegriffen. Was die Veloform Media GmbH in Vockerode dem entgegensetzt. Und wofür die Lutherstadt einen eigenen Veloturm braucht.

Immer wieder Geldautomaten gesprengt: So baut Veloform Media GmbH sprengsichere Pavillons in Vockerode und Coswig

Vockerode/MZ. - Von einer versuchten Geldautomatensprengung in Frankfurt-Niederursel berichtete unlängst die FAZ. Zwar sollen die Täter erfolglos gewesen sein, doch die Schäden waren offenbar enorm. So sei eine Kita nebenan verwüstet worden. Solche Attacken, die strafrechtlich den Verbrechenstatbestand erfüllen, nämlich das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, beschäftigen auch den Unternehmer Anselm Franz in Vockerode – und zwar beruflich: In seiner Firma, der Veloform Media GmbH, entstehen SB-Pavillons – aus stahlarmiertem Beton, das mache sie sprengungs- und vandalismusfest.