Immer weniger Bäume in Wittenberg

Zahl der Bäume in Wittenberg sinkt. Ein Grund sind die trockenen Jahre seit 2018. Wie es ums Stadtgrün steht.

An der Amtsgerichtskreuzung in Wittenberg musste im September 2021 diese Esche weichen, weil sie krank war.

Wittenberg/MZ - Angesichts des Klimawandels und der damit verbundenen steigenden Temperaturen kommt den Bäumen in der Stadt mehr noch als in der Vergangenheit eine große Bedeutung als Schattenspender und fürs Stadtklima überhaupt zu. Gleichzeitig geraten die Stadtbäume selbst gerade wegen des Klimawandels, wegen zunehmender Hitze und Dürre, immer stärker unter Druck. Die Kommunen kommen mit dem Nachpflanzen nicht hinterher, auch in der Lutherstadt Wittenberg.