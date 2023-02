Gräfenhainichen/MZ - „Nun ruhen alle Wälder“, „Güldne Sonne“, „Befiehl du deine Wege“ oder „Ich steh an deiner Krippen hier“, das sind nur einige jener Titel, die demnächst beim Paul-Gerhardt-Liedersingen in Gräfenhainichen erklingen werden. Wilma Deißner, Vorsitzende des örtlichen Paul-Gerhardt-Freundeskreises, hatte eine Lostrommel mit insgesamt 25 Liedtiteln vorbereitet. Am Mittwoch haben Lehrer der Gräfenhainichener Schulen bei einem Arbeitstreffen mit Deißner die für ihre Einrichtung bestimmten Titel gezogen. Ein Vertreter der Schule an der Lindenallee war zwar verhindert, doch sei mit ihm bereits im Vorfeld über das wesentliche gesprochen worden und dass Schülerinnen und Schüler von dort beim Liedersingen mitwirken werden, ist klar.