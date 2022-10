Im Kreis Wittenberg wird gegen Grippe geimpft - Was Mediziner raten und warum ein Pieks auch gegen andere Krankheiten helfen kann

Jessen/Wittenberg/MZ - Bei der ganzen Aufregung um die Corona-Pandemie ist die Grippe, die ebenfalls sehr ernste Folgen haben kann, ein bisschen aus dem Blick geraten. In den vergangenen Jahren haben sich die Fälle auch in Grenzen gehalten, was nicht zuletzt mit den forcierten Schutzmaßnahmen, etwa dem Maskentragen und den Kontaktbeschränkungen zu tun haben dürfte.