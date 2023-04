Markus Schicketanz aus Zahna spielt Orgel und ist neuer Chorleiter. Das erste große Projekt ist ein Auftritt am Sonntag Kantate in der Wittenberger Christuskirche.

Markus Schicketanz ist neuer Chorleiter und spielt auch die Orgel in der Christuskirche Wittenberg. Chor und Orgel erklingen auch am Sonntag Kantate.

Wittenberg/MZ - „Falls ihr am Sonntag in eine der vielen wunderschönen Kirchen geht und euch fragt, wer da an der Orgel – oder am Klavier – sitzt: ich bin’s. Etwa jeden zweiten Sonntag jedenfalls.“ So beginnt ein Text, mit dem sich Markus Schicketanz auf der Homepage des Kirchspiels Dobien vorstellt. Der 38-Jährige aus Zahna folgt auf Rolf Kober. Dieser hat viele Jahre im Kirchspiel gewirkt und darüber hinaus mit der von ihm geleiteten Capella Wittenbergensis unter anderem in der Christuskirche Wittenberg Konzerte gegeben. Im Herbst 2022 gab er deren Auflösung bekannt (die MZ berichtete). Davon abgesehen hieß es, dass die Kirchenmusik im Kirchspiel 2023 neu geordnet wird.