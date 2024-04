Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Geht es um Kindeswohl, dann ist der Verein der Pflege- und Adoptivfamilien Anhalt-Wittenberg auch für den Landkreis ein Ansprechpartner. Als solchen bezeichnet gegenüber der MZ Wittenbergs Vizelandrat Jörg Hartmann (CDU) die Gemeinschaft. In Hartmanns Geschäftsbereich fällt auch das Pflegekinderwesen, dito das Jugendamt, dort liegen, wenn man es mal so nennen will, die Schnittmengen. Über den Austausch hinaus habe man sich beim Kreis entschlossen, den Verein auch materiell zu unterstützen. 10.000 Euro gibt es inzwischen jährlich als Zuschuss für Miet- und Betriebskosten für das Vereinsdomizil. Dorthin hatte der von Gerdina Hyzyk geleitete Verein am Samstag zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.