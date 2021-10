Im Clack-Theater in Wittenberg gastiert Annemarie Eilfeld mit ihrer Show

Wittenberg/MZ - Mit ihrer „Magic Diva-Show“ gastiert Annemarie Eilfeld demnächst im Wittenberger Clack-Theater. In dieser Show beweist die Sängerin und Songschreiberin ihre Vielseitigkeit und erinnert musikalisch an die großen Hits unvergessener Popgrößen wie Michael Jackson, Edith Piaf, The BeeGees oder Louis Armstrong. Sie schlüpft in die Rolle populärer Stars wie Lady Gaga, Britney Spears und Christina Aguilera und versprüht einen Hauch „Viva las Vegas“ auf der Bühne mit Celine Dion und Sarah-Brightman-Klassikern. Mit diesem erfolgreichen Show-Konzept gastiert sie seit 2012 in angesehenen Locations deutschlandweit und in Hotels weltweit.

Als Stargast wird aktuell Lucas Lehnert in der Show erwartet, der in diesem Jahr erfolgreich bei der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ teilnahm. Lucas Lehnert tastete sich schon früh an die Musik heran. Über den Kirchenchor des Vaters bis hin zum Musicalensemble hat er schon einige Facetten der Bühne kennengelernt.

Lucas Lehnert ist Stargast bei Annemarie Eilfeld. Foto: Veranstalter

Solistisch ist Lehnert seit nunmehr acht Jahren unterwegs. „Die Bühne ist sein Zuhause, das Klavier sein Gefühlsventil und Musik sein Leben, das war es schon immer“, heißt es in der Ankündigung seines Gastauftritts im Clack-Theater. Annemarie Eilfeld & Friends - Magic Diva-Show steht am Sonnabend, 9. Oktober, um 19.30 Uhr auf dem Spielplan.

