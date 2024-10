In den vergangenen Nächten haben laute Huptöne viele Wittenberger aus dem Schlaf gerissen. Was der Grund ist und wann es erneut laut in der Nacht wird.

Wiederholte laute Huptöne sorgen in zahlreichen Nächten als Lärmbelästigung in Wittenberg. Wann es erneut laut wird.

Wittenberg/MZ - In den vergangenen Tagen sind in Wittenberg wiederholt laute Hupsignale zu hören gewesen, die zahlreiche Anwohner aus dem Schlaf gerissen haben. Was der Grund ist und wann es erneut in der Nacht laut wird.