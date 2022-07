Horstdorfer Kita-Leiterin verabschiedet sich in den Ruhestand

Angelika Weise bei ihrer Verabschiedung am Freitag

Horstdorf/MZ - „Ciao, es war schön!“ Der Schriftzug auf dem Laken bedurfte keiner weitschweifenden Erklärung. Alle, die mit Angelika Weise in ihrem beruflichen Umfeld zu tun hatten, wussten sie zu schätzen. Und jeder, der am Freitagvormittag im schattigen Natur- und Erlebnispark der Horstdorfer Kindertagesstätte „Rappelkiste“ das Wort ergriff, strich heraus, was sie im nächsten - hoffentlich sehr langen - Lebensabschnitt begleiten sollte: Gesundheit, Wohlergehen und Glück.