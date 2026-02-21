Abriss im Gartenreich: Wie ein Dessauer Unternehmen in Oranienbaum zwei Schornsteine einstürzen lässt und wie es auf dem Gelände des einstigen Holzwerkes weitergehen soll.

Auf dem Geländes des einstigen Holzwerkes in Oranienbaum gehen die Abrissarbeiten voran.

Oranienbaum/MZ. - Die schwere Technik zog mit breiten Reifen tiefe Spuren ins angetaute Erdreich. Dass sie auf dem Gelände des einstigen Holzwerkes in Oranienbaum ganze Arbeit leistete, zeigt sich im Nicht-mehr-Vorhandensein markant aufragender Schlote: Beide Schornsteine, welche die Silhouette des Komplexes bestimmt hatten, sind nicht mehr vorhanden.