Stadtentwicklung im Landkreis Wittenberg Holzwerk Oranienbaum: Vom Industrieareal zum Wohnquartier
Abriss im Gartenreich: Wie ein Dessauer Unternehmen in Oranienbaum zwei Schornsteine einstürzen lässt und wie es auf dem Gelände des einstigen Holzwerkes weitergehen soll.
21.02.2026, 12:00
Oranienbaum/MZ. - Die schwere Technik zog mit breiten Reifen tiefe Spuren ins angetaute Erdreich. Dass sie auf dem Gelände des einstigen Holzwerkes in Oranienbaum ganze Arbeit leistete, zeigt sich im Nicht-mehr-Vorhandensein markant aufragender Schlote: Beide Schornsteine, welche die Silhouette des Komplexes bestimmt hatten, sind nicht mehr vorhanden.