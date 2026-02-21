weather regenschauer
  Stadtentwicklung im Landkreis Wittenberg: Holzwerk Oranienbaum: Vom Industrieareal zum Wohnquartier

Abriss im Gartenreich: Wie ein Dessauer Unternehmen in Oranienbaum zwei Schornsteine einstürzen lässt und wie es auf dem Gelände des einstigen Holzwerkes weitergehen soll.

Von Andreas Behling 21.02.2026, 12:00
Auf dem Geländes des einstigen Holzwerkes in Oranienbaum gehen die Abrissarbeiten voran.
Oranienbaum/MZ. - Die schwere Technik zog mit breiten Reifen tiefe Spuren ins angetaute Erdreich. Dass sie auf dem Gelände des einstigen Holzwerkes in Oranienbaum ganze Arbeit leistete, zeigt sich im Nicht-mehr-Vorhandensein markant aufragender Schlote: Beide Schornsteine, welche die Silhouette des Komplexes bestimmt hatten, sind nicht mehr vorhanden.