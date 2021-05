Holger Zubke versucht es mit reichlich Erfahrung

Die MZ stellt die neun Bewerber für das Amt vor. Heute: Holger Zubke, der viele Jahre in der Kreisverwaltung in Wittenberg arbeitet.

Holger Zubke stellt sich als Einzelbewerber der Landratswahl am 6. Juni. Der Weg am Trajuhnschen Bach in Wittenberg wird gern mal für Spaziergänge genutzt.

Wittenberg - In der Kreisverwaltung Wittenberg habe er schon einige Erfahrungen sammeln dürfen, sagt Holger Zubke. Das ist tiefgestapelt, denn seit vielen Jahren kennt er sich mit der Arbeit im Landratsamt aus. Sein beruflicher Weg begann bereits 1984. Verschiedene Stationen folgten, einige Strukturveränderungen auch, so dass er seit 2011 die Verantwortung für den Fachdienst Ordnung und Straßenverkehr trägt.

Von Kollegen ermuntert

Seine Erfahrungen waren es letztlich auch, die ihn sich fragen ließen, ob er nicht als Landrat kandidieren solle. Auch von Kollegen sei er darauf angesprochen worden. Da habe er intensiv darüber nachgedacht und für sich die Schlussfolgerung gezogen: Warum eigentlich nicht? Natürlich sei das zuvor in der Familie mit seiner Ehefrau und der erwachsenen Tochter besprochen worden.

Sie haben ihm ihre Unterstützung zugesagt, so dass er als Einzelbewerber kandidiert. „Die Unterstützungsunterschriften waren schnell zusammen.“ 50 musste er bringen. „Es hätten auch viel mehr sein können.“ Das wäre für ihn kein Problem gewesen.

Der gebürtige Wittenberger, der gern Rad fährt, Volleyball spielt und bei Arbeiten in Garten und Haus gut entspannen kann, hat Volkswirtschaftslehre an der Martin-Luther-Universität studiert und hielt danach die Bestätigung als Diplom-Ökonom in den Händen. Stationen in der Kreisverwaltung waren die Standort- und Regionalplanung, hier erwähnt er neben anderem das Regionale Entwicklungskonzept für die Dübener Heide in Zusammenarbeit mit Nachbarkreisen.

Auch die Dorferneuerung habe ihn intensiv beschäftigt. 2005 übernahm er den Fachdienst Straßenverkehr. „Das war ein völlig anderes Aufgabengebiet.“ Aber er habe auch in dem Bereich schnell Fuß gefasst, sagt er. Neuen Herausforderungen stellt er sich. Der heute von dem 58-Jährigen geleitete Fachdienstbereich hat ein umfangreiches Aufgabenspektrum, Ordnungsrecht, Gefahrenabwehr, Straßenverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr/Schulverkehr, gewerblicher Kraftverkehr, Kfz-Zulassungsbehörde und Bußgeldstelle. Damit ist längst noch nicht das ganze Spektrum aufgezählt.

In besonderer Erinnerung blieben die Krisenereignisse, die der Landkreis meistern musste und in denen er in der dreiköpfigen Leitung des Krisenstabes große Verantwortung tragen musste, bei Hochwasserlagen, beim Orkan „Kyrill“ oder jetzt in der Corona-Pandemie, in der das Gremium zweimal wöchentlich tagt und sich über die aktuelle Lage im Landkreis verständigt. Gerade diese Krisenlagen verlangen viel ab und „prägen einen schon“.

Sollte ihm das Vertrauen als Landrat ausgesprochen werden, sieht er etliche Aufgaben vor sich. Ein neuer Nahverkehrsplan müsse entstehen, die Digitalisierung, damit meint er das Abrufen von Fahrzeugen und auch das Anwenden von Bezahlsystemen, voran gebracht werden. Auch die Mitgliedschaft des Kreises im Mitteldeutschen Verkehrsverbund sei zu besprechen. Den Radverkehr bezeichnet er als großes Thema. Gerade bei den straßenbegleitenden Radwegen habe Sachsen-Anhalt einen großen Nachholbedarf.

Moderne Ausstattung

Die Ausstattung von Schulen mit moderner Computertechnik liegt ihm am Herzen. „Die Schulbildung dürfe nicht an den finanziellen Möglichkeiten der Eltern scheitern.“ Die digitalen Angebote des Landratsamtes für die Einwohner müssten verbessert werden. „Da sind wir am Anfang. Da ist noch viel zu tun.“

Auf die Bürgerbüros, die nach der Pandemie wieder zur Verfügung stehen sollen, wolle er nicht verzichten. Er kann sich vorstellen, das System auszubauen. Auf die Idee gekommen sei er bei den jetzigen Impfstützpunkten. Warum nicht regelmäßig Sprechtage in den Städten des Kreises anbieten, um Einwohnern Wege nach Wittenberg zu ersparen, sagt er. (mz)