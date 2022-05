Hoher Sachschaden nach Brand in Garage in Serno

Auf 45.000 Euro wird der Schaden geschätzt. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Auch in Gräfenhainichen brach am Sonntag ein Feuer aus.

Serno/Gräfenhainichen/MZ - Gegen 23.30 Uhr ist es am Sonntag zu einem Brand in einer Garage in der Sernoer Dorfstraße in Serno gekommen. Nach Angaben der Geschädigten haben sie einen Knall gehört und bemerkten dann den Brand. Das Feuer wurde durch Kameraden der Feuerwehr gelöscht. In der Garage befanden sich elektrische Geräte, eine Flüssiggasflasche und Werkzeuge. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Brandursache wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine technische Ursache ist nicht ausgeschlossen.

Gebrannt hatte es am Sonntag wie berichtet auch in Gräfenhainichen, dort war bereits mittags in der Straße des Friedens eine Gasflasche in Brand geraten, die Flammen hatten auf ein Auto übergriffen. Wie die Polizei am Montag informierte, stand der nicht zugelassene Pkw auf einem umfriedeten Innenhof unter einem Carport. Das Auto brannte komplett aus, der Carport wurde beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.