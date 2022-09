Hohe Spritpreise im Kreis Wittenberg - Autofahrer und Taxis in Not

Wittenberg/MZ - Einigen Tankstellen im Landkreis, heißt es, ist am Mittwoch vor Ende des Tankrabatts der Sprit ausgegangen. So groß war der Andrang. Viele wollten den Tank ihres Fahrzeugs noch einmal füllen, bevor es teurer wird an den Zapfsäulen. Zu beobachten war nicht nur, dass neben Tanks diverse Kanister aufgefüllt wurden. Ein Mann hatte, wie der MZ jetzt berichtet wurde, den Kofferraum sogar voller leerer Fässer, in denen er Sprit gehamstert hat.