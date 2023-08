Kultur in Wittenberg

Wittenberg/MZ/CNI - Der Kunstverein Wittenberg setzt in dieser Woche seine Hofkonzert-Saison fort. Am Freitag, 4. August, ist das Duo „Suchtpotenzial“ mit dem Programm „Sexuelle Belustigung“ zu erleben. Am 5. August treten die Herren von „Rebell Tell“ auf. Für die Konzerte, die beide auf dem Schlosshof stattfinden, gibt es nach Auskunft von Stefan Hammersen vom Vereinsvorstand noch Karten. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr und Konzertbeginn nach dem Essen um 21 Uhr.