Hoffen und testen in Cranach-Stiftung Wittenberg

Wittenberg - Es heißt, wer wagt gewinnt. Dörthe Zielke jedenfalls hat sich voller Zuversicht an die Planung einer Sommerwerkstatt in der von ihr geleiteten Malschule, der Jugendkunstschule der Cranach-Stiftung Wittenberg, gemacht. Ja, sagt sie auf Anfrage, „es braucht Mut“. Doch wie sich herausstellte, waren trotz der pandemiebedingten Absagen der Vergangenheit sämtliche angefragten Kursleiter hoch motiviert.

Vielleicht sind auch alle einfach nur froh, wieder loslegen zu können. Wenn sie können. Zielke bekräftigt insoweit, dass sie sich an die jeweils geltenden Eindämmungsregeln des Kreises hält und stets schaut, was an allgemeinbildenden Schulen ist. Im Zweifel müsste eben auch ihr Haus wieder schließen.

Positive Resonanz

Jetzt aber schaut sie optimistisch auf die geplanten Werkstattwochen. Nach der überaus positiven Resonanz auf die letzte Sommerwerkstatt hat sie 2021 eine dritte Woche ins Programm genommen. Ende August kann dann - einerseits - illustriert werden. Andererseits gibt es einen Workshop für Wandmalerei (siehe auch „Gut betreut“). Begonnen aber wird Ende Juli mit einem Klassiker: der bunten Bücherkiste mit Kursleiterin Christina Röckl. Die Bilderbuchillustratorin gestaltet noch einen weiteren Workshop.

Ebenfalls mit vor Ort ist ihr Partner, der aus Südafrika stammende Künstler Masixole Ncevu. Arbeiten von ihm waren 2018 für den August-Sander-Preis, ein Preis für Porträtfotografie, nominiert. Im Sommersemester 2019 war Ncevu Gast an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. In Wittenberg wollte er 2020 seine Foto- und Englischwerkstatt „Bezwinge Deine Ängste“ durchführen. Dann, so Malschulleiterin Zielke, durfte er wegen der Coronapandemie nicht aus Südafrika ausreisen - der Kurs wurde abgesagt.

Auf die Frage, um welche Ängste es eigentlich geht in Ncevus Kurs, sagt Dörthe Zielke: „Es geht um Berührungsängste, aufeinander in einer fremden Sprache zuzugehen und beispielsweise Passanten auf der Straße auf Englisch anzusprechen, um Fotos zu machen.“

Eingeschränkter Betrieb

Weitere Kurse der Sommerwerkstatt an der Cranach-Malschule haben Titel wie „Im Farbrausch“, „Von Nachtschatten, Lippenblütlern und Gänsefüßen“ oder „Mode und Design - Von wegen alte Kleider“. Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren, wobei das von Kurs zu Kurs unterschiedlich ist und Interessierte sich etwa auf der Homepage der Einrichtung vorab informieren sollten.

Dort gibt es auch Auskünfte zu den Gebühren. Auf die Nachfrage angesprochen sagt Dörthe Zielke: „Es liegen bereits Anmeldungen vor.“ Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt - und täglich, so die Schulleiterin, kommen Anfragen.

Unterdessen läuft der Regelbetrieb in der Jugendkunstschule „stark eingeschränkt“, wie Zielke sagt. Doch immerhin: Er läuft. Seit März finden demnach sämtliche Nachmittagskurse in Kleingruppen statt. Zielke zufolge können sich die Kursleiter zweimal wöchentlich einem Corona-Schnelltest unterziehen. Und das ist offenbar ziemlich kommod, zumindest was den Weg dorthin betrifft: Denn in der benachbarten historischen Cranach-Werkstatt in der Schlossstraße 1 betreibt die Inhaberin der Cranach-Apotheke Birgit Biernoth wochentags stundenweise ein Testzentrum. (mz/Corinna Nitz)