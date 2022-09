Hoffen auf 100.000 Menschen in der Schlosskirche Wittenberg

Wittenberg/MZ - Stolz bilanziert der Kustos des Schlosskirchenensembles die Besucherzahlen dieses Jahres. „Am 16. September hatten wir die Besucherzahl des Vorjahres erreicht“, berichtet Jörg Bielig. Im zurückliegenden Jahr 2021 verzeichnete die Schlosskirche insgesamt 72.831 touristische Besucher.

Seit 2019 werden die Besucher in der Schlosskirche über eine elektronische Zähleinrichtung kontinuierlich erfasst. Der große Unterschied wären die Monate Januar bis Mai gewesen, die Besucherzahlen lagen in diesen Monaten 2022 fünfmal so hoch wie im Vorjahr. Der Kustos führt das Ergebnis auf die Corona-Pandemie zurück: „Wir haben in der Wintersaison immer weniger Besucher, aber obwohl die staatlichen Beschränkungen im Frühjahr 2021 schon gelockert wurden, waren die Menschen noch sehr verunsichert und Reisen über Landesgrenzen hinweg oder sogar ins Ausland fanden so gut wie keine statt.“

Für die Verantwortlichen der Schlosskirche ist das Plus an Besuchern eine große Erleichterung, denn dadurch steigen auch wieder die finanziellen Einnahmen. „Wir hoffen am Ende bei 100.000 Besuchern anzukommen,“ lautet die Prognose von Jörg Bielig. Allerdings seien vor der Pandemie im Jahr 2019 fast 160.000 Besucher gezählt wurden.