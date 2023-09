Spielberg, hier auf dem diesjährigen Schifferfest in Roßlau, haben sowohl den Polterabend als auch ihre Hochzeitfeier in der Fläminger Musikscheune gefeiert. Getraut wurden Silke und Dirk am 1. Juni 2007 im historischen Rathaus in Wittenberg.

(Foto: Andreas Hübner)