Mitte Dezember soll die neue Mauer in Kleinwittenberg fertiggestellt sein, rund ein halbes Jahr später dann auch das Drumherum. Die Kosten des Projektes sind deutlich gestiegen.

Kleinwittenberg/MZ - Das nächste Hochwasser kann kommen. Nicht sofort, bitte, aber doch so ab Mitte Dezember. Dann soll die Hochwasserschutzanlage in Kleinwittenberg stehen, an der das gesamte Jahr über, genau seit dem 7. Februar, gebaut worden ist.