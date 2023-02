Das Hochwasser im Jahr 1923 lässt auch den Pegel des Schwanenteichs steigen. Bei einem Grubenunglück in Bergwitz können sechs Menschen gerettet werden.

Hochwasser in Wittenberg - Was im Februar 1923 sonst noch Schlagzeilen machte

Wittenberg/MZ - Die Hochwasser führende Elbe war im Februar 1923 Ziel vieler Schaulustiger. „Bis dicht an die Dresdenerstraße, den Bahndamm oder bis an Kleinwittenberg heran reicht das Wasser“, berichtete die Wittenberger Zeitung am 6. Februar. Auch das Schützenhaus blieb knapp verschont. Durchstich, Probstei und Fleischerwerder seien mehr oder weniger vom Verkehr abgeschnitten.